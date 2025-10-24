КМГ: Си Дзинпин и Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП очертаха задачите за 15-ата петилетка

От 20 до 23 октомври в Пекин се проведе Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия. Четиридневната среща събра около 200 гласуващи членове и 170 заместник-членове на ЦК на партията. Това съобщи КМГ.

На него беше дадена висока оценка на постижения в развитието на Китай през периода на 14-ата петилетка (2021-2025 г.), и бе обсъдено и одобрено „Предложение на ЦК на ККП за изготвяне на 15-ия план (2026–2030 г.) за национално икономическо и социално развитие", в което се очертават ръководните принципи и основните цели, които трябва да бъдат следвани при изготвянето на плана.

На пленума бе подчертано, че следващата петилетка е от съществено значение за реализирането в общи линии на социалистическата модернизация на Китай. Всички присъстващи бяха единодушни, че е необходимо идеите на държавния глава Си Дзинпин за "социализъм с китайска специфика в новата ера" да бъдат прилагани в пълнота и да се продължи по пътя на модернизацията в китайски стил към великото национално възраждане. Още повече, че новият план се изготвя в момент на нарастващи предизвикателства и несигурност не само за Поднебесната империя, но и за целия свят, като цяло. Още повече, че предизвикателството, наречено изкуствен интелект навлиза все повече в ежедневието ни и застрашава изчезването на много професии.

Неслучайно агенция Синхуа публикува статия, в която се споменава, че "предстоят трудности и препятствия по пътя ни напред (към развитие) и може да се сблъскаме с големи изпитания. Трябва да сме подготвени да се справим с редица нови рискове и предизвикателства".

Това е поредният пример, че Китай е държава, в която политиците са истински държавници и мислят в перспектива, при това мислят за народа и страната. Неведнъж съм споменавала, че трябва да се учим от китайците как се прави политика. Защото те наблюдават внимателно международната обстановка, преценяват, анализират и вземат необходимите мерки на време, за да не изпадат в трудна ситуация.

Сред множеството ключови задачи бяха очертани: изграждане на модерна индустриална система, засилване на самодостатъчността и укрепването на науката и технологиите, създаване на нова структура за развитие, задълбочаване на реформите и отварянето, насърчаване на съживяването на селските райони, координирано регионално развитие, по-нататъшно утвърждаване на социалистическата култура, гарантиране и подобряване на благосъстоянието на хората, изграждане на един все по-привлекателен Китай, опазване на националната сигурност и напредък в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили.

Както става ясно, част от задачите са продължение на вече показали своята ефективност през годините по-стари политики. Всеки чужденец, който е бил в страната поне веднъж през това време се е уверил в това. Задълбочаване на реформите, отварянето на страната все повече към света, създаването на т. нар. „умни села", с цел да се върнат младите хора в селските райони, за да не обезлюдяват, изкореняването на крайната бедност и увеличаване на средната класа, предприемане на повече зелени политики, за да се преборят с мръсния въздух и др., всичко това започва да дава своите плодове.

Пленумът призова цялата партия, въоръжените сили и народа в страната да се обединят около ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, и да се стремят заедно към постигането на целите за 15-ата петилетка, откривайки нови перспективи за модернизирането на Китай.

Ето още едно нещо, което не е характерно за Западния свят – да се направи така, че политиците и целият народ да се обединят около една кауза – модернизирането на страната си. И точно това пречи на много държави да се развиват. Наличието на прекалено много партии, което се предполага, че „гарантира демокрацията", всъщност се оказва, че по-скоро вреди. Индивидуалното самоизтъкване и стремежът да се покаже, че „аз съм по-добър от другите", липсата на колективния дух и сплотеността, всъщност са огромен препъникамък.

Не на последно място по значимост е фактът, че борбата с корупцията по висшите етажи на властта продължава. Още с идването си на власт през 2012 г., президентът Си Дзинпин предприе мащабна антикорупционна кампания. Борбата с непочтените кадри, които опорочават социалистическата идея, каузата, за която всички се борят – нямат място сред управляващите. Защото в политиката се влиза не за лично облагодетелстване, а за да се помогне, колкото се може повече на народа и родината.

Предстои да видим как Китай ще се развива през следващия 5-годишен план. А междувременно, няма да е лоша идея да почерпим от китайския политически опит и да се уверим, че плановата политика и плановата икономика не са нещо лошо, а необходимо за развитието и растежа, на която и да било държава.