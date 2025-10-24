Доналд Тръмп и Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще посетят Южна Корея следващата седмица за срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, заявиха днес южнокорейските власти, цитирани от южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съобщено бе, че южнокорейският президент И Дже-мьон ще се срещне с Доналд Тръмп на 29 октомври и със Си Цзинпин на 1 ноември.

Тече подготовка и за среща на южнокорейския държавен глава с японската премиерка Санае Такаичи.

Въпреки че Сеул следи за възможност за среща на Тръмп със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, докато американският президент е в Южна Корея, засега няма развитие по този въпрос, отбелязва Йонхап.

Си Цзинпин ще бъде в Южна Корея от 30 октомври до 1 ноември, заяви днес говорител на китайското Външно министерство, цитиран от китайската новинарска агенция Синхуа.

Китайското МВнР заяви, че Си ще произнесе реч на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и че ще проведе в Южна Корея двустранни срещи с други лидери, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Белият дом заяви вчера, че Тръмп ще има двустранна среща със Си на 30 октомври. Китайското МВнР обаче засега не е потвърдило тази информация.

Синхуа съобщи също, че Си Цзинпин е изиграл решаваща роля при формулирането на препоръките за 15-ия петгодишен план на Китай. Си е оглавил екипа, изготвил препоръките, и е предоставял напътствия по време на процеса по формулирането им.