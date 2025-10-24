Убиха в затвора осъдения за педофилия бивш фронтмен на Lostprophets

Бившият фронтмен на групата Lostprophets и осъден педофил Иън Уоткинс е починал, след като е бил намушкан във врата в затвора. Това стана ясно при откриването на съдебно разследване на смъртта му.

Рокпевецът, на 48 години, е загинал при предполагаемо нападение на 11 октомври в затвора с максимална сигурност „Уейкфийлд" (HMP Wakefield), известен с прозвището „Имението на чудовищата". Той излежаваше присъда от близо 30 години за серия тежки престъпления, включително сексуални посегателства над деца.

Двама затворници вече са обвинени в убийството му.

Окръжният съдебен лекар на Западен Йоркшир, Оливър Лонгстаф, заяви, че Иън Уоткинс е обявен за мъртъв на 11 октомври 2025 г. от парамедиците, които са пристигнали в затвора Уейкфийлд.

Тялото му е било идентифицирано от служител в затвора, а лекар е констатирал смъртта на място.

Лонгстаф уточни, че Иън Дейвид Карслейк Уоткинс е роден на 30 юли 1977 г. в Уелс и по време на смъртта си е бил неженен, изтърпяващ наказание в затвора. Той определи смъртта като „неестествена" и „настъпила в държавно задържане".

„Двама души са обвинени в убийство във връзка със смъртта на Уоткинс, затова, по закон, спирам разследването и отлагам делото, докато приключи наказателният процес", допълни лекарят. Той посочи, че дали ще се наложи възобновяване на следствието след края на съдебния процес, засега е „чиста спекулация".

Уоткинс, родом от Понтиприйд, Южен Уелс, е осъден през 2013 г. на последователни присъди от 14 и 15 години затвор за участие в сексуални посегателства спрямо дете и опит за изнасилване на 11-месечно бебе. Освен това е признат за виновен по още 11 обвинения, като общият срок на присъдата му достигна 29 години.

Смята се, че нападението е станало, когато затворниците били пуснати от килиите си около 9:00 сутринта. Обвинени в убийството му са 25-годишният Рашид „Рико" Гедел и 43-годишният Самюел Додсуърт, които се явиха в съда миналата седмица. Те не са направили признания и предстои процесът им да започне през май следващата година, като се очаква да продължи три седмици.

Двама други затворници – на 23 и 39 години – бяха арестувани тази седмица по подозрение в съучастие в убийството. Те са освободени под гаранция и върнати в затвора, докато разследването продължава.

След смъртта на Уоткинс се появиха нови подробности за живота му зад решетките, включително твърдения, че е плащал на други затворници за защита. Той е живял заедно с някои от най-опасните престъпници в „Уейкфийлд", вместо в изолирано отделение за осъдени за сексуални престъпления.

Уоткинс е арестуван през септември 2012 г. при полицейска акция по подозрение в притежание на наркотици. При претърсване на дома му са открити множество компютри, телефони и устройства за съхранение на данни, които разкриха ужасяващите му престъпления, пише "Дейли Мейл".

През 2019 г. той получи допълнителни 10 месеца затвор, след като беше намерен виновен за притежание на мобилен телефон зад решетките.

През август 2023 г. Уоткинс оцеля след подобно нападение – тогава беше взет за заложник и намушкан във врата от трима затворници в същия затвор.