Репресиите срещу наркокартелите от страна на САЩ могат да пренасочат трафика през Европа

Федералният комисар на германското правителство по въпросите на наркотиците и зависимостите предупреди, че репресиите от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу наркокартелите в Латинска Америка могат да пренасочат маршрутите за наркотрафик към Европа и в частност Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"По-твърдите мерки на американската администрация срещу наркокартелите в Колумбия и Венецуела вероятно няма да облекчат ситуацията в Европа и Германия, а напротив", заяви Хендрик Щрек в интервю за в. "Билд".

Престъпните мрежи обикновено реагират с "алтернативни маршрути, нови транзитни страни и често по-силни заместители", подчерта Щрек.

"За Германия това може да означава промяна в маршрутите за трафик по море и суша, както и в разпространението чрез (използването на услуги в) дигиталното пространство", заяви комисарят. "Вече сме изправени пред изключително динамични структури на организираната престъпност, особено в интернет", добави той.

Предупреждението идва на фона на продължаващите от седмици наред удари от страна на САЩ срещу лодки, за които Вашингтон твърди, че превозват наркотици. Съобщава се за десетки убити при такива операции в Карибския басейн, отбелязва ДПА.

Щрек, вирусолог и имунолог, който придоби популярност по време на ковид пандемията, заяви, че ситуацията на пазара на наркотици вече е напрегната. "Изправени сме пред задаваща се криза с наркотиците", уточни той.

Кокаинът, крек кокаинът и синтетичните наркотици са лесно достъпни, а цените им падат, каза Щрек, което увеличава както достъпността, така и риска. "В същото време употребяващите стават все по-млади; 14-процентното увеличение на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотични вещества, сред хората под 30-годишна възраст е ясен предупредителен сигнал", добави комисарят.