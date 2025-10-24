Александър Вучич: Работя за политическото си наследство

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че работи за политическото си наследство и че предсрочни избори ще има през април или декември 2026 г., а той няма да се кандидатира отново за държавен глава, защото по Конституция има право само на два мандата, предава националната телевизия РТС, цитирана от БТА.

На въпроса дали вижда бъдещето си в политиката или баскетбола, в публикувано снощи интервю за РТС президентът отговори, че е „напълно пренебрегнал" този спорт.

Преди време сръбският президент каза, че ще се оттегли от поста преди края на мандата си и ще започне работа заедно с дъщеря си, ако тя създаде своя социологическа агенция.

„През тези 11 месеца (от началото на антиправителствените протести след трагедията в Нови Сад, където загинаха 16 души – бел. авт.) работя по запазването на мира и стабилността в Сърбия, каза още снощи Вучич пред РТС и обяви, че в Сърбия се води "сериозна хибридна война"

Той каза, че е чул всякакви коментари за станалия онзиден инцидент със стрелба и пожар пред сградата на Народната Скупщина (сръбския парламент).

„Те (опозицията) казаха ужасни обиди и лъжи. Снощи отидох пред Народната Скупщина, обърнах се към хората, които бяха възмутени и ядосани, и им казах: „Хора, моля ви, намалете напрежението". Трябва да живеем, това са нашите сестри и братя, те са манипулирани, срещу тази страна се води сериозна, хибридна война, трябва да им помогнем да разберат за какво става въпрос и не трябва да правим това, което те направиха", подчерта Вучич.

В интервюто Вучич заяви, че най-много се страхува от война, която би могла да възникне между ЕС и Русия.

„Ако избухне истинска война между Европа и Руската федерация, това би бил най-големият риск. Трябва да избягваме участие по всякакъв начин и трябва да запазим военния си неутралитет. По всякакъв начин. Ще избягваме всякакви регионални конфликти по всякакъв начин. Така че не се страхуваме от никого. Достатъчно силни сме, хората са имали възможност да видят това, но не искам да участвам във войни", подчерта в интервюто сръбският президент.

Той изрази увереност, че страната ще постигне споразумение с руските си партньори след въвеждането на американските санкции срещу НИС и добави, че ще бъде направено всичко, за да не бъде застрашена руската собственост.

„Вярвам, че първо ще постигнем споразумение с руските си партньори и ще направим всичко възможно да не се държим безотговорно и да не отнемаме тяхната собственост", каза Вучич.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции се държи от руската компания "Газпром" и поискаха излизането на руския капитал от компанията.

Вучич снощи каза, че руската страна го е уверила, че проявява разбиране по въпроса за НИС.

„Казаха ми по коректен начин – разбираме те, Александър, ще се опитаме да постигнем споразумение, ще направим всичко възможно, за да ти помогнем по този въпрос", каза президентът.

Сръбският държавен глава подчерта, че санкциите срещу НИС излагат на риск стабилността на банковия сектор в Сърбия, но Вучич уточни, че той "няма да позволи банките да фалират".

Президентът на Сърбия подчерта в интервюто, че енергийната система на Сърбия е гръбнакът на икономиката.

„Осигурили сме, струва ми се, достатъчно мазут до края на януари. Нещата се усложняват, но хората трябва да знаят, че работим по това ежедневно и вярвам, че ще успеем да намерим решение. Не мисля, че Европейският съюз е приел мерки заради нас. Ние сме държави между две членки на ЕС. Нямахме газопровод в Сърбия, построихме го преди пет или шест години. Построихме интерконектор към България и имаме нужда от още интерконектори и газ, особено защото Босна и Херцеговина също зависи от това", каза Вучич.

"Хората няма нужда да се притесняват, няма да имат туби с бензин ", каза Вучич, визирайки времето на югоембаргото и контрабандата с бензин и мазут.

Той каза, че вносът на петролни деривати е договорен чрез унгарската MOL и че е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Опитвам се да намеря много различни варианти, а ние нямаме много, за да осигурим сигурността на Сърбия", каза Вучич.

Важно е да вярваме, че ще имаме достатъчно електричество, но че трябва да се справим с това през следващите години, за да имаме достатъчно и след десет години.

Той подчерта, че Сърбия не бива да избира Европейския съюз или Русия.

„Сърбия е на европейския път и не крия това от руския президент Владимир Путин, както и Сърбия иска да поддържа приятелски отношения с Русия, и не крия това от никого в Европа", заключи Вучич.

Вучич заяви, че има шанс Сърбия да стане член на ЕС преди 2030 г.

„Вярвам, че такива шансове съществуват. Но има и друг въпрос – въпросът за Косово и Метохия. Не мога и няма да приема независимостта на Косово и Метохия", каза сръбският президент.

В интервюто Вучич обяви, че иска да разговаря с протестиращите, но не може да приеме насилието и това, че улицата диктува решения.

В края на ноември миналата година сръбските студенти окупираха над 60 факултета след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември се срути козирката на жп гарата и причини смъртта на 16 души.

Студентите оглавиха протести, обвинявайки управляващите в корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Антиправителствените протести се превърнаха в масови и бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и непропорционална употреба на сила.