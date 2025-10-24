Динозаврите са процъфтявали в Северна Америка преди удара на астероид, водещ до масовото им изчезване

Нови изследвания показват, че популациите на динозаври все още са процъфтявали в Северна Америка, преди астероид да удари Земята преди 66 милиона години, което се смята за причина за тяхното изчезване. Това предадоха АП и БТА, позовавайки се на изследване, публикувано в четвъртък в списание Science.

„Динозаврите са били доста разнообразни и сега знаем, че е имало много различни съобщества, които са се развивали добре, преди да бъдат внезапно унищожени", каза Даниел Пепе, съавтор на изследването и палеонтолог в университета Бейлър. Последните доказателства идват от анализа на част от скалната формация „Къртланд" в Ню Мексико, за която е известно, че съдържа интересни фосили на динозаври. Учените считат, че тези фосили и околните скали датират от около 400 000 години преди удара на астероида, което се смята за кратък интервал от геоложка перспектива.

Резултатите показват, че „животните, чиито следи са тук, сигурно са живели близо до края на периода креда", последната ера на динозаврите, каза Пепе. Разликите между видовете динозаври, открити в Ню Мексико, и тези, открити на обект в Монтана, които преди това са били датирани към същия период от време, „противоречат на идеята, че динозаврите тогава са били в упадък", каза още той.

Сред фосилите, открити преди това на обекта в Ню Мексико, са такива от тиранозавър рекс, както и от огромен динозавър с дълга шия, а също така и от рогат тревопасен екземпляр, подобен на трицератопс. Учени, които не са участвали в проучването, обаче предупредиха, че доказателства, открити на едно определено място, може и да не сочат към по-широка тенденция. „Това ново доказателство за тези много късно оцелели динозаври в Ню Мексико е много вълнуващо", отбеляза палеонтологът от университета в Бристъл Майк Бентън, който не е участвал в проучването. Но той добави: „Това е само един ареал, който не е показателен за сложността на динозавърската фауна по това време в цяла Северна Америка или по целия свят."

Въпреки че учените са откривали фосили на динозаври на всеки континент, точното им датиране може да бъде предизвикателство, заяви палеонтологът и съавтор на изследването Андрю Флин от Държавния университет на Ню Мексико. Лесно датируем материал като въглерод не оцелява във фосилите, така че учените трябва да търсят околни скали с конкретни характеристики, които могат да се използват за определяне на възрастта на фосилите. По-нататъшни изследвания биха могли да помогнат за допълване на картината за това какви видове динозаври са живяли по целия свят в навечерието на падането на астероида, допълва Флин, цитиран от АП.