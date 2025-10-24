В Австралия жени военнослужещи заведоха дело срещу правителството за сексуален тормоз в армията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жени, служещи в австралийските въоръжени сили, заведоха днес колективен иск за сексистко и сексуално насилие, широко разпространен тормоз и систематична дискриминация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Искът е подаден срещу австралийското правителство от името на всички жени военнослужещи, станали жертва на посегателства в периода между ноември 2003 г. и май 2025 г.

Делото, заведено пред Федералния съд в Сидни, е инициирано от четири основни ищци. То обаче се разглежда на базата на клауза за изключване, което означава, че всички жени, служили през този период, са обвързани с него, освен ако не декларират, че не са били жертви на предполагаемите посегателства.

"Заплахата от война често не е най-големият страх по отношение на сигурността за жените, които са членове на австралийските въоръжени сили, а заплахата от сексуално насилие на работното им място", заяви техният адвокат Джош Ейлуърд от кантората "Джей Джи Ей Седлър" (JGA Saddler).

"Австралийците ще бъдат шокирани от разкритията за сексуално насилие и тормоз, изнасилвания и физически заплахи, но още по-тревожни са бруталните атаки срещу жените, които се осмеляват да подадат сигнал", посочи в изявление адвокатът.

Австралийското министерство на отбраната заяви, че е запознато с иска, като потвърди, че всички негови служители имат "правото да бъдат уважавани" и заслужават "да се ползват от положителна работна среда".

"В австралийското министерство на отбраната няма място за сексуално насилие или неприемливо поведение", увери негов говорител.

Една от четирите основни ищци по делото заяви, че се е събудила гола, болна, покрита със синини и драскотини след парти, организирано във военна база. Тя е преминала медицински преглед за сексуално насилие, съобщи същата адвокатска кантората.

Жертвата също така е била лишена от достъп до общите помещения на базата, получавала е обидни съобщения от други военни, а след това е била преместена.

"Това съдебно дело е призив за действие, отговорност и реална промяна", отбеляза адвокат Ейлуърд.