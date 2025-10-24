В Манила е разбит център за онлайн измами и са арестувани 30 филипиници и 9 китайци

Групата за борба с киберпрестъпността на филипинската полиция арестува днес 39 лица, включително китайски граждани, за управление на онлайн център за измами в Малате, Манила, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА), цитирана от БТА.

На пресконференция, проведена в централата на полицията, директорът, бригаден генерал Бернард Ян, заяви, че групата е била замесена в широка мрежа за кибер измами, която е използвала жертви чрез романтични и инвестиционни предложения, отклонявайки средства чрез цифрови портфейли и осъществявайки достъп до чужди устройства, за да прикрият източника на средствата.

Той заяви, че предполагаемият център за измами е действал в три жилищни блока в Малате през последната година. Все още не е установено каква е отговорността на собственика на жилищния блок и дали той е управлявал центъра, добави Ян.

„Това са групите, които се разделиха на различни по-малки групи и предприеха партизанска стратегия, след като дейността на „ПОГО" (Филипински оператор на офшорни хазартни игри) бе спряна. Арестуваните са се отделили от по-голямата групировка, атакувана в рамките на полицейска операция миналата година", каза той.

Дейността на „ПОГО" бе спряна от правителството миналия декември.

Според ръководителя на Групата за борба с киберпрестъпността, в групировката е имало подгрупа от филипинци, които да разузнават потенциални чуждестранни жертви в социалните мрежи и приложенията за запознанства, и друга подгрупа от филипинци, които да примамват жертви, като се ангажират с тях романтично.

„След като спечелят доверието на потенциалните жертви, китайските граждани ще поемат контрола, особено ако имат представа от разговорите си, че жертвата ще направи инвестицията", каза Ян.

Заподозрените са използвали тактики за социално инженерство, подобрени с изкуствен интелект, за да примамят жертвите чрез социални медии и платформи за съобщения. Използвайки предварително регистрирани СИМ карти, предоставени от техните служители, те са създали ВИП акаунти в приложения за запознанства, за да подбират потребители въз основа на националност и местоположение. След като доверието е спечелено, заподозрените са получили лична и финансова информация на жертвите и са им били предоставени връзки към платформи за измами с криптовалути, които са използвали, за да убедят жертвите да инвестират.

Групата за борба с киберпрестъпността е иззела 231 СИМ карти от местни и международни телекомуникационни компании, 200 смартфона, 36 компютъра, два рутера и два модема.

Ян каза също, че един от арестуваните китайци е бил „лидерът на екипа" на групата, но полицията е имала по-голяма цел.