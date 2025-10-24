ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германските власти арестуваха предполагаем ислямис...

57 южнокорейци, заподозрени в измами, са били арестувани през юли в Камбоджа

57 южнокорейци и 29 китайци са били арестувани при операция в Пномпен. СНИМКА: Архив

Камбоджанските власти уточниха, че 57-те южнокорейци, заподозрени в участие в мрежа за измами, са били арестувани при полицейска операция през юли, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вчера Комисията за борба с киберпрестъпността съобщи, че 57 южнокорейци и 29 китайци са били арестувани при операция тази седмица в Пномпен.

В ново съобщение от днес Комисията добави, че южнокорейски депутати са посетили сградата, от която са действали измамниците и "която е служела като център за онлайн измами през юли" тази година.

През последните години в Югоизточна Азия, и особено в Камбоджа, се разви истинска индустрия за онлайн измами, за която се твърди, че генерира милиарди долари печалба.

