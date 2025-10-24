ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германските власти арестуваха предполагаем ислямист за стрелба по автомобили

Германските власти арестуваха предполагаем ислямист за стрелба по автомобили

Властите в Южна Германия задържаха предполагаем симпатизант на джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИД) за неуспешен опит да предизвика верижна катастрофа, като стреля по автомобили с въздушна пушка, съобщиха днес от полицията, цитирани от Франс прес и БТА.

Подобни атаки в Германия с участието на чужденци, в някои случаи привърженици на ислямистка идеология, се множат, допринасяйки за нарастващата популярност на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), която от 10 години критикува миграционната политика на последователните германски правителства и на Европейския съюз като твърде либерална.

Според отдела за борба с екстремизма и тероризма на баварската полиция заподозреният, чиято самоличност не се разкрива, е стрелял между 9 и 11 септември по 22 автомобила, движещи се по път с ограничение на скоростта от 100 км/ч.

"Няма катастрофи или ранени", добавиха от полицията.

Нападателят е бил арестуван, а оръжието му, въздушна пушка с оптичен мерник, е било иззето на 13 септември, недалеч от мястото на атаките. Оттогава той е в предварителния арест.

"Разследването сочи, че заподозреният, предполагаем симпатизант на терористичната организация ИД, е искал с тези атаки да елиминира "неверниците", посочи в изявление полицията.

