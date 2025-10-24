14 мигранти се удавиха, а двама са спасени в Егейско море край турския курорт Бодрум

Четиринадесет нелегални мигранти се удавиха, а двама са спасени, след като лодката им потъна в Егейско море край Бодрум, в Югозападна Турция, съобщиха днес властите, цитирани от Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В резултат на издирвателните операции двама души бяха спасени (...). Екипи извадиха телата на 14 нелегални мигранти, съобщи валийството на окръг Мугла.

Афганистански мигрант, един от двамата спасени, каза, че е плувал шест часа, за да стигне до суша. По думите в гумената лодка са били 18 пътници, но тя се е напълнила с вода и е потънала за десет минути. Той е подал сигнал за помощ малко след 1 часа тази нощ.

В спасителната операция участват турската брегова охрана, водолази и хеликоптер.

Усилията по издирване и спасяване на други нелегални мигранти, които се смятат за изчезнали, продължават.