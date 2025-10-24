Археолози: Гробницата на Тутанкамон може да се срути

Екипи от археолози алармират, че едно от най-известните чудеса на света - гробницата на фараона Тутанкамон в Долината на царете, може да се срути, ако не бъдат предприети спешни мерки за укрепването му.

Специалистите са открили дълбоки пукнатини в каменните блокове, които преминават през тавана на входа и през самите гробни камери. Те позволяват на вода да прониква в скалата, което води до влага, ерозия и растеж на гъбички, а това от своя страна разрушава древните стенописи по стените.

Причината за щетите се корени още в голямото наводнение през 1994 година, след което стените и таванът на гробницата са започнали постепенно да отслабват. Сега процесите се ускоряват и експертите предупреждават, че 3300-годишното гробно място може да се срути, ако не се предприемат незабавни действия за неговото съхранение, съобщи NOVA.

Археолозите настояват за спешна намеса на реставратори и инженери, за да бъде спасено едно от най-добре запазените свидетелства за величието на Древен Египет - последният дом на момчето фараон, открит преди век от Хауърд Картър.