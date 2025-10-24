Съдът на ЕС отмени формулата за сметките за парно

Съдът на Европейския съюз обяви, че формулата, по която се изчислява дялово разпределение в сметките за парно не е прозрачна и не отчита точно индивидуалното потребление.

Решението е от 23 октомври и всички институции трябва да променят формулата.

Сагата около формулата продължава години. Европейският съюз потвърди, че абонатите трябва да плащат за топлинната енергия, подавана от тръбите и инсталациите според размера на жилището, което обитава. Но при условие, че правилата за изчисляване на разходите гарантират прозрачност и точност на индивидуалното потребление.

Въпросната формула беше отменяна няколко пъти от Върховния административен съд, но винаги бе възстановявана. През май тази година ВАС временно спря действието на формулата, а министерството на енергетиката обеща да предложи нова формула преди началото на отоплителния сезон.

Съдът на ЕС през 2019 г. прие, че е допустимо собствениците на апартаменти в сграда с централно отопление да участват в разходите за топлинна енергия за общите части, дори да не използват отоплението индивидуално.

Днес СЕС потвърди, че отдадената от тръбите топлина може да се разпределя между всички в сградата според големината на апартамента. За първи път обаче съдът се спря конкретно на формулата за дялово разпределение. Той посочи, че тя не отчита редица параметри, като особености на сградата, нейното и на отоплителната система изолация, използвани материали и евентуални загуби на топлина. Освен това формулата съдържа двусмислия, което поставя под въпрос прозрачността на разпределението и води до погрешно фактуриране, тъй като не се базира на точна информация.