Русия за първи път атакува Одеса с управляеми авиобомби

1520
Киев отбелязва, че руският удар е бил нанесен с управляема авиобомба СНИМКА: Пиксабей

По време на днешната въздушна атака руската армия за първи път използва управляеми авиобомби срещу гражданската инфраструктура на нашия регион, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Това е нова сериозна заплаха за Одеска област. Подобни удари представляват огромна опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения", каза Кипер.

Областният управител се обърна към гражданите да не пренебрегват сирените за въздушна тревога.

Въздушната тревога в Одеска област бе обявена в 13:23 часа и продължи до 13:37 часа.

Местните канали в Телеграм съобщават за нападение с 4 авиационни бомби в района на населените места Южни и Чабанка (намиращи се на около 45 км от Одеса). Съобщава се също така за взривове в региона, информира БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

