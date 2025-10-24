Майка даде част от черния си дроб, за да спаси новороденото си бебе

Майка даде част от черния си дроб, за да успее новороденото й бебе да оживее.

Няколко дни след като Ашлин Мос от Юта ражда здраво бебе, детето започнало да се влошава. Майката забелязала, че кожата и очите на новородения Лука пожълтяват, признак на жълтеница, пишат медиите зад Океана. След серия изследвания лекарите установили, че черният му дроб отказва да функционира.

Диагнозата била билиарна атрезия – рядко и тежко заболяване, при което жлъчните канали са запушени или напълно липсват. Това пречи на жлъчката да се оттича правилно, причинява възпаление, увреждане и води до чернодробна недостатъчност. Когато бил едва на 18 дни, Лука претърпява сложна операция, при която лекарите свързали черния дроб директно с червата.

Въпреки усилията, процедурата не дала резултат и състоянието на детето бързо се влошило. Лука бил поставен на сонда за хранене и започнал да губи тегло.

Когато навършил пет месеца, бил включен в списъка за трансплантация. Семейството преминало през множество изследвания, за да се открие съвместим донор. Първият опит се провалил заради забавен полет, докато здравето на бебето се влошавало драстично. Малко по-късно обаче лекарите съобщили новината, за която всички се молели – идеалният донор била самата Ашлин, съобщи bTV.

Въпреки че била родила със секцио едва седем месеца по-рано, майката взима решение да дари част от своя черен дроб, без да се колебае. През юни 2024 г. Ашлин претърпява шестчасова операция. Когато се събужда в болницата, изпитва огромно облекчение, когато разбира, че трансплантацията е преминала успешно.

След операцията Лука се възстановявал по-добре от очакваното – чернодробните му показатели бързо се нормализирали, а след 40 дни двамата били изписани и се прибрали у дома. Сега, повече от година по-късно, майка и син са напълно здрави и се радват на нормален живот. Ашлин нарича белега си „бойна рана с невероятна история" и казва, че с Лука са свързани завинаги.

Билиарната атрезия засяга около 300 новородени годишно в САЩ и изисква бърза медицинска намеса. Причината за появата ѝ все още не е напълно ясна, не се наследява и не се дължи на действия на родителите по време на бременността. Според учените тя може да е свързана с аномалии в развитието на жлъчните пътища преди раждането или с имунен процес, който ги уврежда след това.

Без лечение заболяването води до тежка чернодробна недостатъчност, но успешна операция или трансплантация дават шанс на децата да растат и да живеят пълноценно.

„Той е моето слънчице – и двамата сме излекувани и живеем втори живот," споделя Ашлин. „Да го гледам как се смее, расте и открива света е най-големият подарък, който можех да получа."