ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" отказал оферта за Майкон. Той: Искам титл...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21572718 www.24chasa.bg

Рубио: Силите в Газа ще са от държави, които Израел одобрява

1620
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени в ивицата Газа съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, ще трябва да бъдат съставени от държави, срещу които Израел "не възразява", заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Рубио, който е на посещение в Израел, каза, че бъдещото управление в Газа все още не е съгласувано окончателно между Израел и страните партньори, но подчерта, че то не може да включва "Хамас", съобщава БТА.

Държавният секретар на САЩ добави, че всяка потенциална роля на Палестинската автономна власт в бъдещото управление в ивицата предстои да бъде дефинирана.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса