Рубио: Силите в Газа ще са от държави, които Израел одобрява

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени в ивицата Газа съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, ще трябва да бъдат съставени от държави, срещу които Израел "не възразява", заяви днес държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Рубио, който е на посещение в Израел, каза, че бъдещото управление в Газа все още не е съгласувано окончателно между Израел и страните партньори, но подчерта, че то не може да включва "Хамас", съобщава БТА.

Държавният секретар на САЩ добави, че всяка потенциална роля на Палестинската автономна власт в бъдещото управление в ивицата предстои да бъде дефинирана.