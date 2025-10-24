Експерти предупреждават: Жилищата в Гърция стават все по-недостъпни

Разминаването между стойността на имотите в Гърция и разполагаемия доход на гърците е станало значително, предупредиха експерти от пазара на недвижими имоти по време на проведената тази седмица в Атина конференция „Prodexpo 2025", съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

„Броят на гръцките купувачи, които могат да посрещнат текущото ценово ниво, е намалял значително, тъй като разликата между стойността на имотите и разполагаемия доход на хората се е увеличила", коментира Лефтерис Потамианос, президент на Панелинската федерация на асоциациите на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика. Според него тази разлика прави пазара уязвим на кризи, тъй като той разчита повече на търсенето от чужбина, за да продължи да функционира.

Потамианос също така подчерта наличието на проблем с дългите забавяния при финансовите трансфери, като отбеляза, че често се стига до ситуации, при които имоти, струващи милиарди евро, стоят и чакат с месеци, докато покупката и продажбата им бъде завършена. По думите на Потамианос сред основните проблеми на пазара е и неактивният сграден фонд, който по думите на експерта представлява „огромен, мъртъв капитал, който чака да бъде активиран".

Коментирайки ситуацията заместник-министърът на икономиката и финансите на Гърция Йоргос Коцирас заяви: „Вече се предприемат действия за пускане на нови имоти на пазара. Искаме да видим как ще работят те. В ход е и данъчно облекчение във връзка с ремонтирането на жилища. Вярваме, че чрез комплекс от мерки ще допринесем за появата на повече имоти на пазара."

„Голяма част от гръцките купувачи не могат да купуват имоти над 200 000 евро", отбеляза Костас Георгакос, главен изпълнителен директор и съосновател на брокерската компания „Prelevits & Georgakos Real Estate", като подчертава, че през последните години цените на имотите са се покачили средно с между 20 и 30 процента.

Според Панайотис Барциотис, ръководител на друга агенция, има и положителна тенденция в развитието на пазара – забавянето на покачването на цените. По думите му „увеличенията вече не са двуцифрени, както в миналото, което означава, че пазарът е узрял и се движи с по-голяма зрялост."