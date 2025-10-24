Какво се случва, когато почти умреш: 48 души разкриват виденията си - от черни дупки до Бог

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Какво се случва, когато почти умреш? Това е въпрос, който е озадачавал най-великите човешки умове през цялата история, но сега учените ни доведоха с една крачка по-близо до това най-накрая да разберем истината.

Изследователи интервюираха 48 души, които са имали преживявания близо до смъртта (NDEs) и ги попитаха какво са видели в последните си мигове.

Отговорите им разкриха потресаващо разнообразие от видения, пише "Дейли мейл".

Някои участници описват, че са видели небесни същества, докато един дори каза, че е преживял ужасяващо пътешествие в черна дупка.

Други разказват за грандиозни видения с участието на религиозни фигури и дълбоки емоционални преживявания.

Например, един участник казал на учените: „Имаше каменни стълби отляво пред мен, а Исус беше към върха, облечен в бяла роба", докато друг описал как „Бог се появил като голяма светлина в далечината".

И все пак виденията на някои хора за отвъдния живот били далеч по-фантастични, включващи странни елементи, които не бихме намерили никъде в Библията.

Отговорите на интервюираните варират от класически видения за тунели и светлини до странни срещи с неземни същества.

Участниците са помолени да опишат какво са видели, когато са имали преживяването си близо до смъртта, и да скицират геометрията на преживяването.

.NDEs са интензивни и често променящи живота преживявания, които се случват по време на животозастрашаващи ситуации като сърдечен арест или дихателна недостатъчност.

Оценките показват, че около четири до осем процента от широката общественост са имали NDEs.

Въпреки че са изненадващо често срещани, учените се борят да намерят начин за систематично изучаване на такива интензивни и лични преживявания.

В ново проучване, което в момента очаква експертна оценка, изследователите се опитаха да категоризират преживяванията близо до смъртта, като интервюираха хора за „геометрията" на техния опит.

Изненадващо, тези интервюта разкриха, че няма двама души, които да са преживели абсолютно едно и също нещо, когато са се приближили до смъртта.

Дори хора, които са имали видения за религиозни фигури като Бог, Исус и ангелите, са виждали коренно различни неща.

Един участник е описал как е „станал светъл" и е видял „Исус отдясно, с брада, облечен в роба, там, за да ми покаже изхода".

Друг е казал на интервюиращите: „Божията сила е влязла отпред мен, отдясно. Имах чувството, че искам да вдигна глава, но не можех или чувствах, че не трябва."

Много хора съобщават, че са виждали религиозни фигури като Бог или Исус. Изследователите казват, че това е така, защото нашите културни вярвания осигуряват „скелето" за халюцинациите, свързани с преживяването близо до смъртта.

Някои участници си спомняг фантастични видения за странни същества и пътешествия до непознати места, докато други описват само светлини или тунели.

Междувременно друг участник дава невероятно подробно описание на „ангел", който дошъл да ги посети в последните им мигове.