Мистерия обви изявление на кралското семейство, което така и не се състоя

Слух за изявление от кралското семейство предизвика вчера вечерта истерия в медиите във Великобритания. Големите медийни компании изпратиха екипи в Уиндзор, само за да бъде обявено внезапно от двореца, че няма да има такова изявление.

Старши журналисти от Би Би Си били информирани в четвъртък вечерта, че в резиденцията на кралското семейство в Уиндзор се очаква да се случи нещо важно.

Екипи от телевизионни и печатни журналисти се втурнаха към Уиндзор, за да бъдат на място и да отразят мистериозната новина, която се очакваше да бъде оповестена.

Сред тези, които подхранваха нарастващото вълнение в медиите, беше бившата старша журналистка на BBC Емили Мейтлис, която оповести: „Вероятно тази вечер ни очакват новини от имението Уиндзор".

Но когато медийната активност достигна своя пик, дворецът съобщи в отговор на многобройните въпроси на медиите, че всъщност няма да има никакво съобщение тази вечер.

Репортерите, на които беше казано да пристигнат възможно най-бързо, установиха, че в Уиндзор нищо не се случва, и в рамките на няколко часа цялата преса, която се беше събрала, беше отзована от редакторите.

Мейтлис, която сега води подкаст, актуализира по-ранния си пост, в който раздухваше предстоящата "новина", като написа: „Екипите вече са оттеглени и разпуснати. Много объркващо."

Фалшивата тревога не сложи край на спекулациите относно естеството на информацията, която беше подадена на Би Би Си.

Тези очевидно противоречащи си брифинги в два различни момента през вечерта неизбежно доведоха до спекулации сред журналистическите среди, свързани с кралското семейство, относно това какво може да се случи.

Въпросът за пребиваването на скандалния принц Андрю в Royal Lodge в имението Уиндзор стана все по-спорна тема през последните дни, след като в петък беше обявено, че херцогът на Йорк вече няма да използва кралските си титли.

Множество медии разгледаха изгодните условия, като например плащането на символичен наем, благодарение на които Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън са имали право да живеят там в продължение на повече от две десетилетия.

Нарастващият натиск върху 65-годишния Андрю да напусне 30-стайната си резиденция дойде след поредица от разкрития за приятелството му с педофила и финансист Джефри Епстийн и други скандали.

Член на кралския пресцентър заяви днес пред "Дейли мейл": „Имаше голямо вълнение около това, което можеше да се случи и и после нищо не стана. Естествено всички са много нервни и спекулират яростно какво може да се случи, какво може да бъде обявено и за кого. Атмосферата е напрегната."

"Дейли мейл" се обърна към кралските пресслужби с молба за разяснения относно събитията от вчера вечерта и дали днес се очакват някакви обявления.

След като снощи не беше направено никакво съобщение, други новинарски организации бяха информирани от кралски източник, че не е планирано нищо да се случи във връзка с къщата, в която Андрю живее без наем от повече от 20 години.

Противоречивите информации доведоха до спекулации, че може да има съобщение относно бъдещето на Андрю.

Това е вследствие на нарастващия натиск от страна на депутатите и обществеността Андрю да напусне къщата и да се премести в по-скромно частно жилище.

Известно е, че крал Чарлз III се е опитвал отчаяно да убеди проблемния си по-малък брат да се премести в по-малко жилище и да напусне Royal Lodge през последните години на фона на редицата обвинения за личния му живот.

Общественото безпокойство относно поведението на Андрю се засили след посмъртното публикуване на книгата на бившата тийнейджърка секс робиня на Епстийн, Вирджиния Джуфре.

Вирджиния, която се самоуби на 41-годишна възраст в дома си в Австралия по-рано тази година, твърди в мемоарите си Nobody's Girl, че е правила секс три пъти с Андрю в Лондон, Ню Йорк и на частния остров на Епстийн, когато е била едва на 17 години.

Андрю многократно е отричал твърденията й и е заявявал, че не си спомня да я е срещал, въпреки че е известно, че през 2022 г. й е платил 12 милиона лири извън съда, за да уреди гражданския й иск за сексуално насилие, без да признава никаква отговорност.

Други обвинения, които преследват Андрю, включват връзките му с съмнителни личности, като заподозрени китайски шпиони, и неотдавнашните разкрития, че е поддържал контакт по имейл с Епстийн, след като е заявил, че вече няма нищо общо с него.

Казват, че кралят вярва, че много от проблемите на Андрю произтичат от стремежа му към начин на живот, който просто не може да си позволи.

Но Андрю упорито настоява, че има желязна договореност за наем на Royal Lodge и брат му няма законно право да го изгони, въпреки нарастващото обществено недоволство, че плаща символичен наем за имота в замяна на това, че е платил 7,5 милиона лири за ремонта на къщата.