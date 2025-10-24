Крал Чарлз III прие Зеленски в двореца Уиндзор (Снимки)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон днес и се срещна с крал Чарлз III, предаде Укринформ. Украинският президент отново се срещна с бринанския крал. Снимка: Ройтерс

"Украинският президент Зеленски сега е в двореца Уиндзор, за да се срещне с крал Чарлз. Това е третата им среща за тази година. При пристигането си в Уиндзор президентът бе приветстван от краля и прозвуча украинският национален химн", съобщи Би Би Си. Двамата лидери пред двореца. Снимка: ройтерс

Зеленски е на посещение във Великобритания на фона на срещата на "Коалицията на желаещите", която ще се състои днес в Лондон. На събитието ще бъдат обсъдени начините за засилването на натиска над Русия и подобряването на отбраната на Украйна, съобщи БТА. Зеленски бе облечен изцяло в черно. Снимка: Ройтерс