Крал Чарлз III прие Зеленски в двореца Уиндзор (Снимки)

Зеленски бе посрещнат с почести. Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон днес и се срещна с крал Чарлз III, предаде Укринформ.

Украинският президент отново се срещна с бринанския крал. Снимка: Ройтерс
"Украинският президент Зеленски сега е в двореца Уиндзор, за да се срещне с крал Чарлз. Това е третата им среща за тази година. При пристигането си в Уиндзор президентът бе приветстван от краля и прозвуча украинският национален химн", съобщи Би Би Си.

Двамата лидери пред двореца. Снимка: ройтерс
Зеленски е на посещение във Великобритания на фона на срещата на "Коалицията на желаещите", която ще се състои днес в Лондон. На събитието ще бъдат обсъдени начините за засилването на натиска над Русия и подобряването на отбраната на Украйна, съобщи БТА.

Зеленски бе облечен изцяло в черно. Снимка: Ройтерс
Според френския президент Еманюел Макрон гаранциите за сигурност в Украйна вече се подготвят, отбелязва Укринформ.

Гвардейци посрещнаха Зеленски. Снимка: Ройтерс
