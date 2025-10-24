Хърватия върна задължителната казарма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хърватия връща задължителната казарма. Парламентът одобри възстановяването на службата с цел засилване на националната сигурност на фона на глобалната нестабилност и войната в Украйна.

Наборната служба в страната беше отменена през 2008 г., малко преди Хърватия да стане член на НАТО, като част от усилията за изграждане на професионална армия.

Въпреки това, в последните години правителствени представители подчертават необходимостта от връщане към базово военно обучение заради нарастващите международни заплахи.

"Наблюдаваме нарастване на различни видове заплахи, които изискват бързи и ефективни действия от страна на по-широката общност", каза тази седмица пред законодателите министърът на отбраната Иван Анушич от управляващата консервативна партия HDZ.

"В лицето на всяка заплаха защитата на страната е от решаващо значение", подчерта той, цитиран от АФП.

Плановете предвиждат около 18 000 младежи на 18-годишна възраст да преминават двумесечна военна подготовка всяка година, като програмата се очаква да започне през 2026 г.

Жените няма да бъдат задължени да служат, а за хората с възражения по съвест ще има възможност за алтернативна гражданска служба с продължителност три до четири месеца, включително участие в екипи за реагиране при бедствия.

Общо 84 депутати от присъстващите в 151-местната асамблея подкрепиха измененията в закона за отбраната, а 110 гласуваха за изменение на закона за службата във въоръжените сили.

Редовните военнослужещи ще получават 1100 евро на месец, докато сумата за тези, които служат в алтернативната гражданска служба, все още не е определена, като има информации, че тя може да бъде "значително по-ниска".

Военнослужещите ще имат и предимство при кандидатстване за работа в публични и държавни институции след края на службата си.

Опозицията от левицата заяви, че законът дискриминира жените и тези, които са избрали гражданска защита, тъй като те ще получават по-ниско заплащане и няма да се ползват с преференциално третиране при кандидатстване за работа в държавната администрация, информира БГНЕС.

Хърватия, с население от около 3,8 милиона души, е член на НАТО и се присъедини към Европейския съюз през 2013 г.