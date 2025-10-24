САЩ атакуваха наркотерористичен кораб в Карибско море, шестима са загинали (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди удари срещу плавателен съд на наркотерористи в Карибско море. При атаката са загинали шестима предполагаеми наркотрафиканти.

Американският президент засилва натиска върху картелите във Венецуела.

Смъртоносният кинетичен удар беше насочен срещу кораб, управляван от прословутия картел Tren de Aragua, който залива Америка със смъртоносния синтетичен опиоид фентанил.

Ако сте наркотерорист, който контрабандира наркотици в нашето полукълбо, ще се отнасяме с вас както с Ал Кайда. Денем и нощем ще проследяваме вашите мрежи, ще преследваме вашите хора, ще ви издирваме и ще ви убиваме", заяви в изявление военният министър на САЩ Пийт Хегсет. Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



От началото на септември САЩ са нанесли девет смъртоносни удара по кораби за контрабанда на наркотици, в резултат на което са загинали 37 членове на картели.

Това се случва на фона на спекулации, че Тръмп планира офанзива във Венецуела, която администрацията обвинява, че подпомага Tren de Aragua и други картели, пише "Дейли мейл".

В момента САЩ имат около 10 000 войници в Карибския басейн – най-голямата сила от времето на Студената война, включваща множество военни кораби, ядрени подводници, изтребители F-35, дронове MQ-9 Reaper, разузнавателни самолети P-8 Poseidon и бомбардировачи B-52.

Сред флота, и предизвиквайки тревога сред експерти по отбрана, е присъствието на "кораб-призрак" на американските специални сили, който се премести в региона в края на миналия месец.

Невинно нареченият MV Ocean Trader, който често плава, без да излъчва местоположението си, е преобразуван търговски кораб, проектиран да се слее с обичайния корабен трафик за тайни операции.