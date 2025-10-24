Азербайджан пусна под домашен арест руски журналист от "Спутник", обвинен в пране на пари

Азербайджан мести под домашен арест руски журналист, обвинен в измама, незаконна стопанска дейност и пране на пари. Съд в Азербайджан обяви, че високопоставен руски журналист може да напусне затвора и да бъде поставен под домашен арест за три месеца, докато тече разследване срещу неговия работодател – руската медия "Спутник Азербайджан", предаде Ройтерс.

В рамките на ход, който съвпадна с влошаването на отношенията между двете страни, главният редактор на "Спутник Азербайджан" Евгений Белоусов бе арестуван през юни заедно с няколко свои колеги и обвинен в измама, незаконна стопанска дейност и пране на пари.

Русия определи задържанията на журналисти като "незаконни" и извика посланика на Азербайджан в Москва след арестите, като ги определи като "неприятелски действия" от страна на Баку.

Азербайджан започна разследване срещу руската медия, след като медийната група "Россия сегодня", която е собственик на агенция "Спутник", затвори офиса си в южнокавказката страна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

На фона на признаците за намаляване на напрежението, колегата на Белоусов, изпълнителният директор на агенцията Игор Картавих, беше освободен от домашен арест в Азербайджан и в началото на тази седмица се завърна в Русия.

Руските журналисти бяха арестувани, след като властите в Русия задържаха етнически азери във връзка с редица неразкрити престъпления, включително серийни убийства. Двама от арестуваните мъже починаха в ареста, което разгневи Баку.

Отношенията между двете страни се влошиха, след като по време на украинска атака с безпилотни летателни апарати през декември руските сили по погрешка откриха огън по пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии. При катастрофата загинаха всички 38 души на борда.

Азербайджан освободи Картавих, след като руският президент Владимир Путин се срещна с азербайджанския си колега Илхам Алиев в кулоарите на срещата на върха Русия – Централна Азия в Душанбе, Таджикистан. В разговора с азербайджанския лидер Путин направи най-директното досега признание, че Mосква носи отговорност за случилото се.