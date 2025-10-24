Великобритания осъди на 17 години затвор подпалвач от "Вагнер"

Организаторът на поредица палежи във Великобритания по поръчка на частната руска военна компания "Вагнер" бе осъден на 17 години затвор.
Дилън Ърл, организирал палежи, насочени срещу свързани с Украйна фирми във Великобритания. Той беше осъден днес на 17 години затвор за "продължителна кампания на тероризъм и саботаж на територията на Великобритания", предаде Ройтерс.
21-годишният Дилън Ърл призна, че пожар, засегнал компании, доставящи сателитно оборудване от "Старлинк" на Илон Мъск за Украйна, е бил причинен умишлено, съобщи БТА.
Прокурорите заявиха вчера, че той също така е обсъждал със своя ръководител – човек, свързан с руската частна военна компания "Вагнер" – планове за отвличане на съоснователя на финансовото приложение "Револют" и подпалване на склад в Чешката република..