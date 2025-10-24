ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш образователен министър: Трябва да има оценка ...

Великобритания осъди на 17 години затвор подпалвач от "Вагнер"

Руски наемници от частната военна компания "Вагнер" Снимка: gazeta.ru / архив

Организаторът на поредица палежи във Великобритания по поръчка на частната руска военна компания "Вагнер" бе осъден на 17 години затвор.

Дилън Ърл, организирал палежи, насочени срещу свързани с Украйна фирми във Великобритания. Той беше осъден днес на 17 години затвор за "продължителна кампания на тероризъм и саботаж на територията на Великобритания", предаде Ройтерс.

21-годишният Дилън Ърл призна, че пожар, засегнал компании, доставящи сателитно оборудване от "Старлинк" на Илон Мъск за Украйна, е бил причинен умишлено, съобщи БТА.

Прокурорите заявиха вчера, че той също така е обсъждал със своя ръководител – човек, свързан с руската частна военна компания "Вагнер" – планове за отвличане на съоснователя на финансовото приложение "Револют" и подпалване на склад в Чешката република..

