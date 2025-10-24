Двама затворници се изправиха пред съда заради смъртни заплахи срещу Саркози

Двама френски затворници ще бъдат съдени за заплахи срещу бившия президент Никола Саркози в затвора. Той изтърпява присъда за участие в престъпен заговор за финансиране на предизборната си кампания от 2007 г. с пари от Либия.

Двамата се явяват днес пред съда в Париж за смъртни заплахи и съучастие срещу бившия френски президент Никола Саркози в първия ден от неговото задържане, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

Илиес Б. е обвинен, че е "заплашвал с убийство" Саркози многократно, с повтарящи се изказвания като "той (Саркози) ще има лош престой в затвора" и "ще отмъстим за Кадафи, знаем всичко за Сарко".

Тези заплахи, чрез "видео, записано на телефон", са били разпространени в Тикток, уточнява прокуратурата. Това е престъпление, наказуемо с три години лишаване от свобода и глоба от 45 000 евро.

Същият затворник е обвинен и в това, че "е притежавал и ползвал, съзнателно, мобилен телефон, за който е знаел, че е получен" в резултат на "незаконно предаване на предмет на задържан". За това той може да получи до пет години затвор.

Анж О. е обвинен в съучастие "чрез помощ или съдействие за отправянето на смъртни заплахи срещу Саркози", като "е позволил използването на мобилния си телефон за заснемането и разпространението на видеото, съдържащо заплахите".

Той също е заплашен от три години лишаване от свобода и глоба в размер на 45 000 евро. Освен това той е обвинен и в незаконно притежание на мобилен телефон, както и в отказ да предостави кодовете на телефона "в рамките на предварително разследване", за което може да получи до 3 години затвор и глоба до 270 000 евро.

Трима затворници от парижкия затвор "Санте" бяха задържани в сряда след разпространението в социалните мрежи на видеоклип, очевидно заснет от лишен от свобода от затвора, в който се отправят заплахи към пристигналия ден по-рано в затвора Саркози. Бившият държавен глава беше осъден на 25 септември на пет години лишаване от свобода за участие в престъпна група, наказание, съпроводено с временен арест, за това, че е позволил на свои близки да се обърнат към режима на Муамар Кадафи за финансиране на победоносната му кампания през 2007 г.

Саркози обжалва присъдата, но е в затвора от вторник, което е прецедент при бивши президенти на Френската република.