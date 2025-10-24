Брюксел е "за" да се ограничи достъпът на деца до социални мрежи (Обзор)

Решението е в ръцете на националните власти

Държавите от ЕС подкрепят идеята за минимална възраст за достъп до социалните мрежи, но правителствата на всяка членка решават как и дали биха въвели подобни мерки на територията на страната си.

Това стана ясно след срещата на евролидерите в Брюксел в четвъртък. ЕС се насочва към установяване на “цифрова епоха на пълнолетие”, за да засили защитата на децата онлайн, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Още през юни т.г. той обяви, че ще настоява за въвеждането на регламент на ниво ЕС, който да забрани социалните мрежи за младежите под 15 години. Причина за това беше

фатален случай на агресия в училище

в Източна Франция, при който 14-годишен уби с нож 31-годишен асистент, проверявал чантата му на входа на сградата. Макрон е категоричен, че една от основните причини за насилието сред младите е именно влиянието от социалните мрежи. Ако Брюксел не предприеме действия, коментира тогава той, то Франция ще въведе ограничения на национално ниво.

Позицията на Макрон, изглежда, е срещнала подкрепа от другите евролидери, макар и засега въвеждането на “цифрово пълнолетие” да остава решение, което правителствата на всяка от 27-те страни членки трябва да предприемат сами. В декларация след края на срещата се подчертава “значението на защитата на непълнолетните, включително чрез установяване на цифрова възраст за достъп до социални медии”, но със “зачитане на националните правомощия”.

Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен наскоро също повдигна темата, като призова за определяне на минимална възраст за използване на социалните мрежи в целия ЕС. Очаква се група експерти да представи препоръки за най-добрия начин за действия до края на годината.

В момента комисията разработва техническата рамка за възрастови ограничения, включително приложение за проверка на възрастта, насочено към защита на непълнолетните онлайн, както и създаване на надеждни системи за проверка на възрастта за съдържание, считано за неподходящо за деца.

“Може и трябва да се направи повече, за да се защитят по-добре децата онлайн”, заявиха от ЕК. Фон дер Лайен даде пример с Австралия, която през ноември 2024 г. прие закон, ограничаващ достъпа до социалните мрежи за деца и юноши. Съгласно новите правила само младежи на 16 или повече години ще могат да използват платформите, като мярката ще влезе в сила този декември.

Все още обаче има едно основно разделение между страните от ЕС за възрастовото ограничение за социалните мрежи - дали то да е пълно, или да е по-скоро

базирано на родителски контрол

Наред с Франция и Словакия предпочита ясно ограничение на възрастта, но позицията ѝ не е финална, пише “Политико”. Норвегия например също работи по въвеждането на строги ограничения за ползване на социалните мрежи от 15 години нагоре.

Много страни обаче, сред които Гърция, Нидерландия и Испания, тълкуват цифровото пълнолетие като възможност за непълнолетните под определена възраст да се регистрират в социалните мрежи със съгласието на родителите си.

“Смятаме, че е отговорност на родителите да насочват децата си”, като държавата също ще предоставя насоки, коментира нидерландският министър на цифровите технологии Еди ван Марум.

