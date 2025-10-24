Техмагнати, криптогиганти и оръжейни фирми плащат балната зала на Тръмп (Обзор)

Президентът бутна Източното крило на Белия дом

Източното крило на Белия дом остана в историята, след като булдозери разчистиха терена за “голямата красива бална зала”, както я нарича президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Мащабният проект, който той обяви по-рано т.г., вече е в ход, като не струва “нищо на американския данъкоплатец”, категоричен е републиканецът. Залата ще побира до 1000 души и е над 8000 кв. м. Още когато представи идеята си на света, Тръмп обясни, че голяма част от парите за новата зала, чиято обща стойност вече се изчислява на около 300 млн. долара, ще дойдат от самия него. Останалите средства са от дарители, като сега Белият дом публикува официален списък.

Източното крило на Белия дом вече е разрушено. СНИМКА: РОЙТЕРС

Той включва приятелите техмагнати на президента, оръжейни гиганти, големи криптокомпании, медии, индустриалци и дори собствениците на “Манчестър Юнайтед”.

Сред тях е “Амазон” на Джеф Безос. Компанията е щедра към Тръмп - досега тя е дарила 1 млн. на комитета за встъпването в длъжност на републиканеца през януари, като направи и дарение на стойност почти 900 хил. долара за цифрови услуги и реклама за събитието.

Дарител за балната зала е и “Епъл”, като изпълнителният директор Тим Кук също беше дал, при това лично, 1 млн. долара на комитета на Тръмп по-рано т.г. Това лято Кук дори подари на републиканеца персонализирана статуетка от 24-каратово злато и стъкло по време на визита в Овалния кабинет.

Част от проекта на Тръмп са и техкомпаниите “Гугъл”, “Мета” на Марк Зукърбърг, “Палантир” на Питър Тийл и “Майкрософт”, като всички вече са правили дарения на републиканеца за предизборната му кампания.

Частни донори са Едуард и Шари Глейзър, които притежават част от американския отбор “Тампа Бей Бъканиърс”, както и мажоритарен дял в “Манчестър Юнайтед”.

Строежът на балната зала финансира и “Локхийд Мартин” - най-големият оръжеен доставчик на Пентагона. За последната година компанията е спечелила над 40 млрд. от федерални договори, а също така е дарявала големи суми на Тръмп и преди.

Други фирми от оръжейния сектор в списъка на дарителите са “Катерпилар” и Booz Allen Hamilton. Сред големите индустриалци, които дават пари за новата бална зала, са и тютюневият гигант “Алтрия Груп” (бившата “Филип Морис”), Хосе “Пепе” Фанджул и съпругата му Емилия, които притежават огромен захарен конгломерат, както и милиардерът Харолд Хам - основател на Continental Resources, компания за природен газ и петрол.

Големи имена в криптосектора, които подкрепят проекта на Белия дом, са Чарлз Каскарила - съосновател на блокчейн фирмата “Паксос Тръст”, криптоборсата “Койнбейс”, “Рипъл”, която досега е дала на Тръмп близо 5 млн. за политическата му кампания, “Тетър” - създателка на една от най-стабилните валути, както и близнаците Камерън и Тайлър Уинкълвос - едни от първите криптомилиардери в света.

Важна в списъка е и фондацията “Аделсън Фамилия”. Мириам Аделсън - лекарка милиардерка, която е натрупала състоянието си от казина заедно с покойния си съпруг Шелдън, е сред основните дарители на Тръмп през годините. Той публично я е хвалил за произраелската ѝ позиция, като тя присъстваше на речта му в Кнесета по-рано този месец.

Дарители са още “Комкаст” - компанията майка на Ен Би Си, Константин Соколов - основен акционер в най-голямата телекомуникационна компания в Армения, както и един от най-големите безжични оператори в САЩ- T-Mobile.