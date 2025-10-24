Кризата с боклука в Скопие влезе в предизборната кампания, плъхове налазиха столицата

Темата с препълнените контейнери в Скопие продължава да бъде водеща в страната между двата тура на изборите за местна власт. Някои от кметовете на скопски общини обявиха, че мобилизират собствени ресурси, за да приберат огромното количество боклуци, които се натрупват около преливащите контейнери за смет.

Лекарите започнаха да предупреждават за опасност от зарази, в медиите се появиха снимки на плъхове, които се движат около боклуците, а във Фейсбук дори се появиха шеговити постове, че от Битоля тръгва доставка на котки, които да се справят с плъховете, разхождащи се около боклука в Скопие.

На този фон публичното дружество "Комунална хигиена" в Скопие съобщи днес, че вчера през деня и нощта екипите му са събирали и транспортирали отпадъци от няколко места в общините Център, Чаир и Аеродром, като са събрали общо 350 тона битови отпадъци. В съобщението е посочено, че дружеството все още няма отговор от кметовете на общини в Скопие къде изхвърлят отпадъците от предполагаемите дейности по сметосъбиране, които твърдят, че извършват в рамките на своите общини.

„През днешния ден не забелязахме събиране на отпадъци от общинските комунални дружества в някои общини в Скопие. Чудим се дали тези дейности наистина се извършват...", цитират медиите в Северна Македония съобщението на „Комунална хигиена" в Скопие, пише БТА.

Междувременно кметът на община Център Горан Герасимовски, който отива на балотаж на 2 ноември, обяви вчера, че спира предизборната си кампания и общината организира специални пунктове и график за събиране на хранителни отпадъци. Герасимовски призова всички заведения в община Център да изхвърлят отпадъците си на места, където контейнерите не са препълнени и да ги поставят в двойни или тройни чували, за да бъдат по-добре защитени. Кметът обяви още, че през уикенда ще се извърши аварийна дератизация и дезинфекция в училища и детски градини, както и картографиране на кризисни точки в близост до училища, които трябва да бъдат почистени.

Контейнерите по протежение на големите булеварди в Скопие и боклуците около тях вече са изпразнени, но в страничните улици продължават да бъдат препълнени.

Въпросът чия е вината за случващото се и защо „Комунална хигиена" в Скопие не работи с пълен капацитет, все още няма своя отговор. Според кмета на Скопие Данела Арсовска Градският съвет на Скопие, в който мнозинството е на ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН, е отговорен за всички решения, свързани с публичните дружества, включително „Комунална хигиена", а Бордът на директорите на дружеството също е съставен от членове на ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН.

От своя страна Бордът на директорите на „Комунална хигиена" отрича твърденията, че блокира работата на дружеството. В писмо до медиите се посочва, че през последните четири години са изпълнени „всички планове за обществени поръчки, инвестиционни програми и оперативни програми", чието изпълнение е законово задължение на директорите на дружеството. В съобщението се казва, че до кмета на Скопие Данела Арсовска са изпращани многократно предупреждения, че е необходимо спешно да се реши проблемът с недоброто финансово състояние на дружеството и намаления капацитет за събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на столицата.

Кризата с боклука в столицата на Северна Македония стана тема и на правителствено заседание, на което бе взето решение за разследване на причините за нея, тя влезе и в предизборната кампания, като кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски обяви, че до 72 часа, след като встъпи в длъжност, градът ще бъде изчистен, а неговият опонент на балотажа Амар Мецинович, издигнат от Левица, обяви реформиране на „Комунална хигиена" и въвеждане на технология за преработка на битови отпадъци в горивни деривати.