Мерц отива на официална визита при Ердоган

Германският канцлер Фридрих Мерц ще посети Турция следващия четвъртък (30 октомври) за разговори относно двустранните отношения и международната ситуация, съобщи днес заместник-говорителят на германското правителство Себастиан Хиле, цитиран от Анадолската агенция и германското списание „Щерн".

На пресконференция в Берлин днес Хиле заяви, че Мерц ще направи първото си официално посещение в Анкара следващия четвъртък, като ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. „Разговорите между двамата ще са насочени към двустранните отношения и външнополитически въпроси, както и към установяването на по-тясно сътрудничество в областта на икономиката, миграцията и сигурността", каза още Хиле.

В изказването си Хиле подчерта, че Турция е важен съюзник в НАТО и че Анкара и Берлин имат много общи въпроси за обсъждане, включително външна политика, миграция, енергетика и търговия.