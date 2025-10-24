ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа доживотна присъда за жена във Франция, убила...

САЩ пращат самолетоносача "Джералд Форд" в Южна Америка

Самолетоносачът „Джералд Форд“ КАДЪР: Екс/@daopz

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет нареди самолетоносачът „Джералд Форд“ и екортиращите го военни кораби от неговата група да бъдат разположени в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, съобщи говорител на Пентагона, цитиран от Ройтерс и БТА. 

С този ход Вашингтон значително увеличава присъствието си в Латинска Америка, включително числеността на войските и съдовете на военноморските сили в региона, отбелязва агенцията.

„Засиленото присъствие на американските сили в тази зона ще укрепи способностите на САЩ да откриват, наблюдават и пресичат незаконни действия на лица, които застрашават безопасността и просперитета на нашата родина САЩ и нашата сигурност в Западното полукълбо“, заяви в „Екс“ говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Той не уточни кога точно самолетоносачът ще бъде разположен в района.

Самолетоносачът „Джералд Форд“ КАДЪР: Екс/@daopz

