Стармър: Можем да окажем натиск върху руския петролен и газов сектор

Британският премиер Киър Стармър се срещна с украинския президент Володимир Зеленски преди предстоящата среща на лидерите. По-късно на форума британският лидер призова съюзниците да увеличат доставките на оръжия с голям обсег за Украйна, за да може тя да отвърне на ударите на Русия, предаде ДПА.

Стармър посрещна украинския президент в централата на британското правителство на "Даунинг стрийт" преди преговорите за това как да се увеличи натискът върху Москва и да се укрепи отбраната на Украйна.

Мерките, които се обмислят, ще включват по-нататъшни усилия за парализиране на икономиката, подкрепяща военните действия на руския президент Владимир Путин, като се изтеглят руският петрол и газ от световния пазар и се търсят начини за използване на замразените активи за финансиране на отбраната на Украйна.

Зеленски, датският премиер Мете Фредериксен, нидерландският премиер Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха в Лондон, а около 20 други лидери се включиха по видеоконферентна връзка в среща на "коалицията на желаещите" – инициативата, ръководена от Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

Стармър заяви, че тази седмица са направени "огромни крачки напред" в подкрепа на Киев, но "можем да направим още" по отношение на оръжията с голям обсег.

"Докато вие показахте пътя за постигане на напредък и демонстрирахте смелост и решителност, това, което виждаме от Путин, е абсолютно нежелание да се ангажира, а всъщност обратното – продължаващи атаки срещу цивилни граждани и деца, и, за съжаление, трябва да Ви поднеса съболезнования отново, както направих при последната ни среща и преди това, за тези ужасни загуби", подчерта Стармър. "Мисля, че тази седмица наистина можем да окажем натиск върху руския петролен и газов сектор. Вече бяха направени огромни стъпки напред тази седмица", добави той, цитиран от БТА.

"Мисля, че можем да направим още повече по отношение на (военните) способности, особено тези за действия с голям обсег, и, разбира се, жизненоважната работа за коалицията на желаещите, когато става въпрос за необходимите гаранции за сигурност."

По-рано крал Чарлз посрещна Зеленски с церемониално приветствие в Уиндзорския замък, включително кралски салют – първото подобно посрещане, което украинският президент получава във Великобритания.