Първа доживотна присъда за жена във Франция, убила 12-годишно дете

Жена, изнасилила и убила 12-годишната Лола Давие в Париж, получи рядка доживотна присъда по дело, което шокира Франция, пише Би Би Си. 27-годишната Дабия Бенкиред трябва да прекара поне 30 години в затвора, след като съдийски състав и жури решиха да наложат най-тежкото възможно наказание в страната.

Доживотната присъда е изключително рядка във Франция и Бенкиред е първата жена, която я получава.

Сред осъдените са серийният убиец и изнасилвач Мишел Фурнире и джихадистът Салах Абдеслам, участвал в атаките в Париж през 2015 г., при които загинаха 130 души.

Лола беше убита през октомври 2022 г. Тялото ѝ беше открито в пластмасова кутия за съхранение в двора на сградата, в която е живяла в североизточен Париж.

Бенкиред е алжирска имигрантка, на която е било наредено да напусне страната. Френски десни и крайнодесни политици се заеха със случая.

Майката на Лола, Делфин Давие, и брат ѝ Тибо бяха в съда, за да чуят присъдата. Баща ѝ, Йохан Давие, почина през 2024 г. на 49-годишна възраст.

Прокурорът в процеса пледираше Бенкиред да получи възможно най-дългата присъда. Бенкиред беше прегледан от психиатрични експерти и беше установено, че има „психопатични" черти, но иначе е вменяем, пише BBC.

Прокурорът каза пред състав от трима съдии и шестима съдебни заседатели: „Не се заблуждавайте, че никое лекарствено лечение не може фундаментално да промени личността на г-жа Бенкиред. Когато няма болест, няма лечение, съобщава Нова тв.

Преди съдебните заседатели да започнат своите обсъждания в петък, Бенкиред каза пред съда: „Моля за прошка и това, което направих, е ужасно.