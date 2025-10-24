ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани с...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21576159 www.24chasa.bg

Метеорологични балони от Беларус затвориха летищата във Вилнюс и Каунас

1576
През последните седмици забелязани дронове и други нахлувания по въздух предизвикаха хаос в европейската авиация СНИМКА: Pixabay

Летищата във Вилнюс и Каунас са затворени тази нощ заради метеорологични балони, дошли от Беларус, съобщи литовското министерство на транспорта.

Инцидентът е трети по рода си за този месец. През последните седмици забелязани дронове и други нахлувания по въздух предизвикаха хаос в европейската авиация, включително на летищата в Копенхаген, Мюнхен и Балтийския регион, съобщи БНТ.

Литовските власти съобщиха, че радарите са засекли десетки балони. Летището във Вилнюс беше затворено на 21-ви и 5-ти октомври, заради балони с контрабандни цигари, навлезли във въздушното пространство на литовската столица от Беларус. В сряда литовският премиер Инга Ругинене заяви, че ще затвори границата с Беларус, ако контрабандни балони проникнат отново от съседната страна.

През последните седмици забелязани дронове и други нахлувания по въздух предизвикаха хаос в европейската авиация СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни