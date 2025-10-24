ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани с...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21576322 www.24chasa.bg

САЩ санкционираха колумбийския президент по обвинение, че е замесен в търговия с дрога

808
Президентът на Колумбия Густаво Петро. СНИМКА: Х /@petrogustavo

САЩ санкционираха колумбийския президент Густаво Петро, семейството му и член на правителството му по обвинение в участие в международна търговия с наркотици, съобщиха агенциите.

Министерството на финансите санкционира Петро, съпругата му Вероника дел Сокоро Алкосер Гарсия, сина му Николас Фернандо Петро Бургос и колумбийския вътрешен министър Армандо Алберто Бенедети.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да пресече тази дейност", заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт. "Президентът (на САЩ Доналд) Тръмп предприема категорични действия за защитата на нашата страна и няма да толерира никакъв трафик на наркотици към границите ѝ."

Този ход засилва още повече напрежението между президента републиканец на САЩ и първия ляв лидер на Колумбия, възникнало основно около американските удари по плавателни съдове край бреговете на Латинска Америка, използвани за предполагаем пренос на наркотици, пише БТА. 

Наскоро Тръмп нарече Петро с епитети като "лош човек" и "най-лошия президент, когото Колумбия е имала".

Преди дни президентът на САЩ предупреди Колумбия, че Вашингтон може да предприеме сериозни действия срещу нея.

 

Президентът на Колумбия Густаво Петро. СНИМКА: Х /@petrogustavo

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни