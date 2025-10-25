ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канада спира реклама срещу US митата, заради която Тръмп отмени търговските преговори

Министър-председателят на Канада Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

Властите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд.

Министър-председателят на Канада Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

