ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен трафик за камиони на "Капитан Андреево"...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21576617 www.24chasa.bg

Русия атакува Киев с балистични ракети, бушуват пожари (Видео)

4056
Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Русия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни за най-малко шестима ранени, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА. 

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи, пише БТА.  

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

 

Кметът на Киев Виталий Кличко. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни