Русия атакува Киев с балистични ракети, бушуват пожари (Видео)

Русия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни за най-малко шестима ранени, съобщи в "Телеграм" кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА. 🚨BREAKING: Russian ballistic missiles hit residential buildings in Kyiv moments ago. pic.twitter.com/3pFUJklgFZ — World Source News (@Worldsource24) October 25, 2025

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара. Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи, пише БТА. Loud explosions in Kyiv.

russian terrorists are hitting the capital with ballistic missiles. pic.twitter.com/qiRQKrGMLP — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 25, 2025

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.