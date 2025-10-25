Тръмп: Бих искал Китай да ни помогне в отношенията с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан". "Бих искал да видя Китай да ни помага".

Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс.