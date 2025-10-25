ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интензивен трафик за камиони на "Капитан Андреево"...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21576800 www.24chasa.bg

Президентът на Венецуела обвини САЩ във фабрикуване на война

2032
Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Съединените щати, че си "фабрикуват" война.

Коментарът му дойде, след като Вашингтон изпрати най-големия военен кораб в света към Карибите. По нареждане на военния министър Пит Хегсет, самолетоносачът "US Джералд Еър Форд", който може да носи 90 самолета, трябва да са премести от Средиземно море.

По думите на Мадуро Вашингтон е обещал, че никога повече няма да се намесва във война, а всъщност си фабрикува такава.

Като част от борбата с наркокартелите и незаконната миграция, през изминалите месеци Съединените щати увеличиха военното си присъствие в Карибския басейн. Там вече има военни кораби, ядрена подводница и самолети F-35, съобщава БНТ

Николас Мадуро КАДЪР: Екс/@NicolasMaduro

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни