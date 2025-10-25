Президентът на Венецуела обвини САЩ във фабрикуване на война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обвини Съединените щати, че си "фабрикуват" война.

Коментарът му дойде, след като Вашингтон изпрати най-големия военен кораб в света към Карибите. По нареждане на военния министър Пит Хегсет, самолетоносачът "US Джералд Еър Форд", който може да носи 90 самолета, трябва да са премести от Средиземно море.

По думите на Мадуро Вашингтон е обещал, че никога повече няма да се намесва във война, а всъщност си фабрикува такава.

Като част от борбата с наркокартелите и незаконната миграция, през изминалите месеци Съединените щати увеличиха военното си присъствие в Карибския басейн. Там вече има военни кораби, ядрена подводница и самолети F-35, съобщава БНТ.