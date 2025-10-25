Къде са следите на студентите в Белград преди новата академична година

Графити и транспаранти с послания от антиправителствените протести в Сърбия се превърнаха в част от ежедневието на сърбите, вече почти година откакто социалното недоволство обхвана страната заради трагедията в северния сръбския град Нови Сад, където при инцидент на жп гарата загинаха 16 души.

Ако се разходите в центъра на Белград може да прочетете върху зидовете на Философския факултет на Белградския университет историята на студентското протестно движение, което възникна спонтанно и се изправи срещу управляващите, обвинявайки ги в корупция и небрежност при реконструкцията на съоръжението в Нови Сад. В отговор студентите започнаха да оставят следи, които да напомнят за тяхната борба, започнала с блокада на учебните занятия в над 60 факултети в страната.

"Блокада кога, ако не сега?" - това е постоянният надпис, който се появи от самото начало на антиправителствените протести. Почти една година по-късно ние тръгнахме да търсим следите на студентите в сръбската столица Белград.

Графитите "Не си философ, ако мълчиш", "Всички да се присъединят към блокадата", "Обща стачка", "Затворени факултети, отворени очи", "Корупцията убива" и други подобни послания все още стоят върху стените на Ректората на Белградския университет и околните факултети. Но наред с посланията на студентите по фасадите на различни сгради в центъра на Белград се появяват и други графити, които слагат знак на равенство между участниците в блокадите и събирачите на боклук, например. Според неизвестните автори на тези нови графити в Белград участващите в блокади са терористи и нечистоплътни хора, а в последните дни негативните послания срещу студенти и протестиращи зачестяват.

С наближаването на началото на новата академична година в Сърбия властите предупредиха, че няма да допуснат отново блокади на учебния процес.

Един от емблематичните графити, свързани с антиправителствените протести - "Видимо се на Видовдан", което на български означава "Ще се видим на Видовден", беше задраскан. На негово място се появи неутралният "Христос Воскресе!". С черни букви върху един от зидовете в центъра на Белград е написано пасхалното приветствие "Христос Воскресе", а за сърбите, които ревностно спазват православните традиции, Великден е голям празник.

Ако сръбският президент Александър Вучич насрочи предсрочните избори за май догодина, както сам анонсира, то предизборната кампания ще премине по време на Великденските празници, тъй като през 2026 г. празникът се пада на 12 април.

Междувременно само преди дни от стената на жилищна сграда в централните части на Белград изчезна и още един емблематичен антиправителствен графит, на който световноизвестният тенисист Новак Джокович бе изобразен в момент, когато имитира помпане на гуми по време на Уимбълдън. С този жест Ноле, както го наричат сърбите, подкрепи за пореден път протестиращите студенти, а сега неговата фигура върху стената е едно голямо черно петно.

"Щом посегнаха на Ноле в опитите си да заличат историята, не ми се мисли докъде ще стигнат", каза авторът на графита, известен като Пианиста, който е автор и на друго запомнящо се послание от студентските протести - "Белград отново е светът!"