ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха обесен чичото на тройния убиец Фахри от Лю...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21577089 www.24chasa.bg

Ирландия брои гласовете на президентските избори

1352
Ирландия Снимка: Pixabay

Ирландия започна преброяването на гласовете, подадени на вчерашните президентски избори, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изборът е между независимата левичарка Катрин Конъли, бившата министърка Хедър Хъмфрис и бившия футболен мениджър на Дъблин Джим Гавин, който се оттегли от предизборната кампания преди три седмици.

Победителят ще замести Майкъл Хигинс, популярен поет и бивш министър на културата, който е изкарал максималните два мандата.

Бюлетините се броят ръчно, като броенето започна в 9 часа сутринта днес в 31 преброителни центъра, представляващи 43 избирателни района в цялата страна.

Ирландия използва система на прехвърляеми гласове при изборите, но с само трима кандидати в бюлетината може да има максимум две преброявания. Ако разликата между Хъмфрис и Конъли не може да бъде преодоляна с гласовете на Гавин, 10-ият президент ще бъде обявен след едно преброяване. Следователно е възможно резултатът от изборите да стане ясен още следобед, но окончателният резултат ще бъде обявен официално от председателя на избирателната комисия Бари Райън едва след като всички 43 избирателни района приключат преброяването.

Очаква се избирателната активност да бъде решаваща за крайния резултат. Избирателната активност на президентските избори през 2018 г., на които имаше шестима кандидати, беше 44%.

Ирландия Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни