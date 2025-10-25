Син на бивш полицай и племенник на зам.-министър е 24-годишният, пробол българина в Атина

24-годишният мъж, обвинен в смъртоносно нараняване на 37-годишния българин в ранните часове на понеделник, 20 октомври, пред нощен клуб в Перистери, беше задържан под стража.

Обвиняемият е заявил, че е имал спор с жертвата два дни преди това и е отишъл да го види същата вечер, за да разрешат спора. Скарали се разгорещено и той го намушкал.

Обвиняемият се извини, като каза, че е бил лош момент.

24-годишният мъж е обвинен в непредумишлено убийство, незаконно притежание на оръжие и употреба на оръжие.

Той е син на бивш полицай и племенник на действащ заместник-министър.

Има чисто криминално досие. Работил е като портиер в нощен клуб в района и дни преди това, според властите, е бил замесен в инцидент, при който 37-годишният българин го е пребил. Младият мъж отишъл до магазина, където е бил българинът, и го помолил да излезе навън, за да поговорят. Никой не знае дали всъщност е решил да го убие или да го нарани. След деянието си той отишъл до нощния клуб, където е работил, взел е вещите си и изчезнал.