Ингер Андерсен: Китай е постигнал огромен напредък в опазването на околната среда

Снимка: Китайска медийна група

Ингер Андерсен, изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда, даде интервю за Китайската медийна група. В него тя заяви, че тази година е важна, защото ще се проведе 30-ата Конференция на ООН за климатичните промени, на която участващите в Парижкото споразумение страни ще предоставят своите ангажименти и бъдещи мерки за справянето с климатичните промени.

През септември 2025 г. китайският председател Си Дзинпин заяви, че до 2035г. Китай ще намали въглеродните си емисии със 7% - 10%. Андерсен високо оцени целта на Китай и се не скри своята радост, че Китай е постигнал огромен напредък в насърчаването на развитието на възобновяемата енергия. Тя е уверена, че Китай може да постигне целта си и дори да я надмине.

Относно идеята на Си Дзинпин за изграждане на екологична цивилизация, Андерсен заяви, че с поетичен израз китайският лидер е успял да опише идеята, че чистата природа е богатство за следващите поколения. Когато се насърчава икономическият растеж, заетостта и здравословния начин на живот, хората могат да разберат по-добре концепцията. Представителката на ООН смята, че екологичната идея е интегрирала прагматичните действия на планирането на икономиката и използването на земята, съобщава КМГ.

По въпроса за усилията на Китай в опазването на биоразнообразието и постигането на „Глобална рамка за биоразнообразие Кунмин - Монреал", Андерсен заяви, че Китай е създал фонд с над 200 милиони долара за страните от Глобалния юг, с което ще се опазва биоразнообразието. Това показва тесните връзки и сътрудничеството между страните от Глобалния юг. Андерсен посочи още, че глобалните проблеми трябва да се разрешават от целия свят. Такъв пример са лидерите на големите икономики, сред които е и Китай, който дава сила на ООН за насърчаването на глобалния диалог чрез мултилатерализма. ООН приветства Инициативата за глобалното управление от председател Си Дзинпин, заключи Ингер Андерсен.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

