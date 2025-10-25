КМГ: 15-ата петилетка показва ключа към управлението на Китай

Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската Комунистическа партия (ККП), проведен от 20 до 23 октомври 2025 г. в Пекин, представлява знаково събитие в движенето за социалистическа модернизация на Китай. Най-важният резултат на пленума е приемането на „Предложения за изготвяне на 15-ата петилетка", съобщава КМГ.

Този петгодишен план ще поддържа постиженията от предишния и ще полага усилия за реализирането на целите до 2035г. Така пленумът показа пред света увереността и решителността на Китай за реализирането на социалистическата модернизация и приноса за икономическия растеж и стабилността на света.

Най-важният ключ за китайското управление е идеята за развитие, под ръководството на ККП, в което централна роля заема народа. Развитието е ключ към разрешаването на всички проблеми. Сред целите на 15-ата петилетка е постигането на висококачествено развитие и отворено сътрудничество. Китай ще увеличи отварянето си към света, ще насърчава иновативното развитие на търговията и ще разширява пространството за двустранно инвестиционно сътрудничество и висококачествено изграждане на „Един пояс, един път". Така, независимо от промените на международната среда, Китай ще продължи развитието си по плана и ще повиши способността си за справяне с външните предизвикателства.