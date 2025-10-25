ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев: Поне трима загинаха при руски удари по Украйна, 17 са ранени

Разрушения в Киев след руски атаки. СНИМКА: АРХИВ/ Екс на Володимир Зеленски

Руски атаки с ракети и дронове по Украйна през тази нощ са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщиха местни власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

В столицата Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота, съобщи Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев. Трима от ранените са били хоспитализирани, информира украинската държавна служба за извънредни ситуации.

В нежилищна сграда е избухнал пожар, а на друго място отломки от прехванати ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Teлеграм.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети“, написа кметът Виталий Кличко в Teлеграм по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко, добавяйки, че при ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала  четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова вчера САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.

