ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Платини: ФИФА е истинска мафия, опита се да ме уни...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21577306 www.24chasa.bg

КМГ: Китай и САЩ започнаха нов кръг търговски преговори

КМГ

1408
Снимка: Китайска медийна група

На 25 октомври в столицата на Малайзия започна новият кръг търговски преговори между Китай и САЩ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни