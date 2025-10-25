ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Платини: ФИФА е истинска мафия, опита се да ме уни...

Уан И: Китай ще продължи задълбочаването на сътрудничеството с Науру

Снимка: Китайска медийна група

Днес китайският външен министър Уан И поздрави Лионел Айнгимеа по повод преизбирането му за външен министър на Науру.

Уан И заяви, че от възстановяването на дипломатическите отношения между Китай и Науру двустранните връзки се развиват значително, а политическото взаимно доверие се засилва непрекъснато. Той оцени позицията на Айнгимеа към принципа за „Един Китай" и очаква да работи заедно с него за изпълняване на координацията в международните и регионални работи, с което да се насърчи развитието на двустранните отношения, съобщава КМГ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

