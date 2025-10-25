КМГ: Китайски учени постигат пробив в производството на по-трайни твърдотелни батерии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени постигнаха значителен напредък в преодоляването на критични препятствия при твърдотелните батерии, като издигнаха тяхната производителност до нови висоти, събщава „Синхуа", цитирана от КМГ.

Твърдотелните батерии, считани за следващото поколение литиеви батерии, имат обещаващ потенциал за приложение в електрическите превозни средства и нисколетящата авиация.

Преди това 100-килограмова батерия можеше да захранва превозно средство за около 500 километра, но последните пробиви обещават да удължат този обхват до над 1000 километра.

Учените, които разработват новите батерии, са от Института по физика и Института за изследване на металите към Китайска академия на науките, както и от университета Цинхуа.