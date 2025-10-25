ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски учени постигат пробив в производство...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21577417 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учени постигат пробив в производството на по-трайни твърдотелни батерии

КМГ

648
Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени постигнаха значителен напредък в преодоляването на критични препятствия при твърдотелните батерии, като издигнаха тяхната производителност до нови висоти, събщава „Синхуа", цитирана от КМГ.

Твърдотелните батерии, считани за следващото поколение литиеви батерии, имат обещаващ потенциал за приложение в електрическите превозни средства и нисколетящата авиация.

Преди това 100-килограмова батерия можеше да захранва превозно средство за около 500 километра, но последните пробиви обещават да удължат този обхват до над 1000 километра.

Учените, които разработват новите батерии, са от Института по физика и Института за изследване на металите към Китайска академия на науките, както и от университета Цинхуа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни