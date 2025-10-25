Череп на мамут на 350 000 г. ще бъде изложен в в Яш, Румъния

Единственият череп на степен мамут (Mammuthus trogontherii), запазен на румънска територия, на приблизително 350 000 години, ще бъде изложен от днес в Залата на честта на Двореца на културата в румънския град Яш, предаде Аджерпрес за БТА.

Древната реликва ще бъде изложена в Двореца на културата след внимателен процес на реставрация - резултат на сътрудничество между палеонтолога Богдан Хайдук и участието на експертите по реставрация Лиджия Теодор и Михай Спиридон.

„Събитието увенчава дълъг и трудоемък процес на реставрация на този палеонтологичен експонат с голяма стойност, който ще бъде интегриран в бъдещата експозиция на Историческия музей, допълвайки тематичната експозиция на еволюцията на видовете. Очакваме ви в Двореца на културата, за да се насладим заедно на това необикновено пътешествие, което започва през ледниковия период и продължава приблизително 350 000 години, пресичайки праисторията и след това историята, до наши дни“, каза управителят на Двореца на културата Андрей Апреотесей, цитиран от Аджерпрес.

Фосилът е открит през 1956-1957 г. в долната тераса на потока Бахлуй по време на експлоатацията на кариерата близо до село Холбока, на около 6-7 километра източно от Яш, след проучвания, извършени от проф. Некулай Захария.

По време на откриването черепният свод е бил с доста обширни повреди, лежейки на горната си част, с молари, насочени нагоре, и бивни, ориентирани на северозапад. Целият резец е с дължина 1,95 метра, а една част, счупена от древни времена, е с дължина приблизително 40 сантиметра. Извивката на целия бивник е причината изследователите да класифицират фосила като Mammuthus trogotherii, за разлика от други, които се характеризират със силно извити или, напротив, по-скоро прави бивни.

Mammuthus trogotherii или степният мамут е вид, появил се и живял през средния плейстоцен, преди приблизително 600 000–350 000 години. Предполага се, че се е появил в Сибир и след това се е разпространил в по-голямата част от Северна Евразия. Видът е представлявал първия еволюционен етап на степните и тундровите слонове, бидейки прародител на вълнестия мамут (Mammuthus primigenius), който е оцелял допреди приблизително 10 000 години.

