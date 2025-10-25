ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрет на музата на Пикасо – Дора Маар, бе продаден за 32 милиона евро

Пабло Пикасо Снимка: Снимка: Архив

Картина на Пикасо, на която е изобразена дългогодишната му муза и партньорка Дора Маар, непоказвана над 80 години, бе продадена на търг за 32 милиона евро (около 37 милиона долара), включително таксите, съобщава Асошиейтед прес.

Картината „Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)" е нарисувана през юли 1943 г. Маар, самата тя художник и фотограф, е партньорка и муза на Пикасо в продължение на около седем години, а връзката им приключва болезнено. Творбата е закупена през 1944 г. и оттогава не е предлагана на пазара, оставайки в частна колекция.

Картината, част от серията „Жена с шапка" на Пикасо, бе продадена на търг в аукционната къща Drouot в Париж. Организаторът Кристоф Люсиен определи окончателната продажба на купувач в залата като „огромен успех", както и като много емоционален момент. Той каза, че цената – 32 012 397 евро след добавяне на таксите на купувача към цената от 27 милиона евро – не само е била значително над очакванията, но и е най-високата цена, платена на търг през тази година за произведение на изкуството във Франция.

Люсиен нарече картината „малко парченце от историята на любовта" – макар и горчиво-сладка – между Пикасо и Маар. Тя е на 29 години, когато среща художника, и бързо се превръща в негова муза и модел за „Герника", както и за други негови творби. По-късно той я напуска заради по-младата Франсоаз Жило, а тя умира на 89 години, след като живее все по-уединено.

„Тяхната връзка е сложна", каза Люсиен, добавяйки, че картината е била краят на този романс. „Виждате, че тя се сдържа да не заплаче, защото разбира, че Пикасо я напуска."

На предварителната изложба тази седмица специалистката по Пикасо Агнес Севестр-Барбе се възхити от това колко ярък е останал портретът.

„Имаме картина, която е точно такава, каквато е била, когато е напуснала ателието", каза тя. „Не е лакирана, което означава, че имаме цялата сурова материя, всичко. Това е картина, в която можете да усетите всички цветове, цялата хроматична гама."

Преди това, отбеляза Севестр-Барбе, творбата е била виждана само на черно-бяла фотография. „От тази снимка не можехме да си представим, че картината е толкова цветна, толкова невероятна, наистина."

Въпреки че се продаде над очакванията, произведението е далеч от най-скъпото произведение на Пикасо, продадено на търг. През 2023 г. прочутата картина на художника Femme à la montre („Жена с часовник") – изобразяваща друга муза, Мари-Терез Валтер – беше продадена за 139,4 милиона долара, което я прави втората най-скъпа картина на Пикасо, продадена на търг. Най-скъпата достигна 179,4 милиона долара, платени през 2015 г. за версия на Les Femmes d'Alger („Жените от Алжир"), припомня Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пабло Пикасо

