Над 70% от домакинствата в Сърбия имат компютър, а мобилен телефон - над 95%

Компютър притежават 71,7% от домакинствата в Сърбия, мобилен телефон - 95,8 процента, телевизор - 95,5 процента, докато 90,1 на сто от домакинствата имат интернет връзка, показва проучване на сръбската Републиканска статистическа агенция, цитирана от ТАНЮГ и БТА.

Когато става въпрос за използване на компютър и интернет в последните три месеца, 71,8 процента от запитаните са казали, че са използвали компютър, 90 процента са използвали интернет, а на въпроса колко често са използвали интернет в този период, 80,8 на сто са отбелязали няколко пъти на ден.

Проучването е проведено през февруари с 2800 граждани на възраст между 16 и 74 години и сочи, че над 84 на сто от населението има профил в социална мрежа, като Фейсбук или Екс.

Анализът на отговорите на анкетираните показва, че в последните месеци 91,4 процента от мъжете и 88,7 процента от жените са използвали интернет.

Общо 53,6 на сто от използващите интернет активно са пазарували онлайн в трите месеца преди проучването.

Най-голям брой от анкетираните казват, че купуват онлайн билети за културни и други събития, като кино, концерти, изложения - 24,1 процента. Онлайн банкиране използват 41,6 на сто от анкетираните.